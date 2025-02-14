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ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Про це повідомляє пресслужба бюро.

«У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Документально підтверджені зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлені фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету Росії і підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Правоохоронці провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет ворога.

Зазначимо, із березня 2021 року керівником ТОВ «Укр гейм технолоджі» (бренд онлайн-казино Pin-Up) є Олексій Попенко.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва арештував купу майна і активів підозрюваних, котрі фігурують у справі онлайн-казино Pin-Up. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

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Теги: розслідування застосунок ДБР

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