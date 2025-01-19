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У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна
фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 млн доларів, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.

У ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача фото 1

Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів США щомісяця.

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача фото 2

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача фото 3

Досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача фото 4

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».

13 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указ опублікували на сайті Офісу президента.

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Теги: санкції арешт прокурор Володимир Зеленський розслідування президент послуги

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Кримінал

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
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