Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації

За гроші посадовець допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації, який організував схему для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними джерел «Главкома», йдеться про Віктора Паламарчука. Він входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому об'єднаному міському ТЦК та СП.

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації фото: dbr.gov.ua/ДБР

Як зазначають правоохоронці, наприкінці 2024 року до чиновника звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.

«Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має «необхідні зв’язки» для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої «послуги» становила $1,5 тис. за людину. Для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах», – йдеться в повідомленні.

Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно «домалювати» діагноз. Він також запевнив, що начебто знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки.

ДБР затримало посадовця 18 лютого під час отримання $1,6 тис. за «оформлення» статусу обмежено придатного. Йому повідомлено про підозру – вимагання та одержання неправомірної вигоди. Фігуранту загрожує позбавлення волі до 10 років.

Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від виконання обов’язків. Розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, у Миколаєві співробітники ДБР заблокували незаконний механізм видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації.

До слова, столичні правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Двоє 27-річних киян організували «трансфер» до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, де призовники могли далі прямувати до країн ЄС. Вартість послуги становила $15 тис.