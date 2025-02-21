Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації
Виконувача обов’язків голови Хмельницької РДА викрито на корупційній схемі
фото з відкритих джерел

За гроші посадовець допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації, який організував схему для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними джерел «Главкома», йдеться про Віктора Паламарчука. Він входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому об'єднаному міському ТЦК та СП.

Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації
Правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Як зазначають правоохоронці, наприкінці 2024 року до чиновника звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.

«Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має «необхідні зв’язки» для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої «послуги» становила $1,5 тис. за людину. Для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах», – йдеться в повідомленні.

Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно «домалювати» діагноз. Він також запевнив, що начебто знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки.

ДБР затримало посадовця 18 лютого під час отримання $1,6 тис. за «оформлення» статусу обмежено придатного. Йому повідомлено про підозру – вимагання та одержання неправомірної вигоди. Фігуранту загрожує позбавлення волі до 10 років.

Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від виконання обов’язків. Розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, у Миколаєві співробітники ДБР заблокували незаконний механізм видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації.

До слова, столичні правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Двоє 27-річних киян організували «трансфер» до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, де призовники могли далі прямувати до країн ЄС. Вартість послуги становила $15 тис.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина ухилянти мобілізація бронювання від мобілізації корупція в Україні хабар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрювана Тетяна Крупа перебуває у СІЗО з 7 жовтня 2024 року
Як справа Крупи демонструє загальні проблеми при поверненні активів з-за кордону
14 лютого, 13:06
Деградація і безвідповідальність. Що показав конфлікт навколо Агентства оборонних закупівель
Деградація і безвідповідальність. Що показав конфлікт навколо Агентства оборонних закупівель
26 сiчня, 19:43
22 січня правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб
Посадовці КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та укриттів: деталі справи
24 сiчня, 13:29
Зеленський наголосив, що військовий стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні
Зеленський зробив нову заяву стосовно демобілізації
27 сiчня, 19:59
Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена
Зеленський про рішення віддати ядерну зброю України: Це було тупо
27 сiчня, 20:42
У суді військовозобов’язаний визнав вину і просив суворо не карати
Результат ДНК не допоміг. Багатодітний батько отримав вирок за ухилення від мобілізації
30 сiчня, 09:38
СБУ заявила, що викрито схему розкрадання коштів КМДА, які були виділені на ремонт укриття для ліцею
СБУ і Нацполіція знову трусять чиновників КМДА
3 лютого, 13:44
«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби
Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови?
11 лютого, 20:58
Доєднатись до Сил оборони за проєктом «Контракт 18-24» можуть як чоловіки, так і жінки
«Контракт 18-24»: які бойові посади можуть обіймати молоді добровольці
12 лютого, 08:47

Кримінал

Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації
Допомагав ухилянтам за гроші. ДБР затримало очільника Хмельницької райдержадміністрації
Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру
Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру
Завдав збитків на 18 млрд і втік за кордон. Ексголові «Оператора ГТС» повідомлено про підозру
Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК
Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК
У Сумах під час пожежі загинуло немовля
У Сумах під час пожежі загинуло немовля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
23K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
9030
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
6114
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
5748
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua