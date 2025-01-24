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Посадовці КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та укриттів: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посадовці КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та укриттів: деталі справи
фото: поліція Києва, Facebook
22 січня правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб

Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки – посадовцю КМДА  

Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. 

Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб
Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб
фото: поліція Києва,

Серед фігурантів – заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Посадовці КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та укриттів: деталі справи фото 1
фото: Національна поліція України

Слідчі поліції Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві викрили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці, виділених на проведення капітального ремонту кількох освітніх закладів столиці.

22 січня правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб
22 січня правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб
фото: Національна поліція України
Посадовці КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та укриттів: деталі справи фото 2
фото: Національна поліція України

У 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею-інтернату, використовуючи спрощені закупівлі, уклали прямий договір із підконтрольною будівельною компанією, яка взялася проводити ремонт спортивного навчального закладу. Крім того, ця будівельна компанія виконувала капітальний ремонт укриттів ще в двох столичних школах.

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця – одного із працівників фірми-підрядника.

У подальшому, під час проведення запланованих робіт, фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості. У результаті підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 2,2 млн грн. Даний факт підтвердили проведені експертизи.

Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки – посадовцю КМДА – для розподілення коштів між усіма учасниками злочинної групи.

22 січня правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб. За результатами заходів вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів шістьом учасникам організованої групи – посадовцям одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації, заступнику директора спортивної школи-інтернату, а також підприємиці та представникам будівельної фірми-підрядника – слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Заходи з документування фінансової оборудки проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Слідство триває. 

Нагадаємо, у Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриття, завдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.  

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Теги: Київ корупція в Україні слідство ремонт укриття КМДА

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