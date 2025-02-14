Головна Думки вголос Павло Демчук
search button user button menu button
Павло Демчук Старший юридичний радник Transparency International Ukraine

Як справа Крупи демонструє загальні проблеми при поверненні активів з-за кордону

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрювана Тетяна Крупа перебуває у СІЗО з 7 жовтня 2024 року
фото: rbc.ua

Справа Крупи й інші подібні історії мають стати тривожним маркером для українських інституцій

Про проблеми із поверненням майна, що його підозрювані у корупції вивели за кордон, говорять ще з часів Януковича і його поплічників. Проте й до сьогодні цей виклик подолати не вдалося, і яскравий приклад перешкод, що можуть виникнути – справа ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.

У цьому кейсі, попри арешт понад 150 об'єктів нерухомості в Україні, слідству досі складно заблокувати закордонні рахунки підозрюваної та її родини. Як повідомив «Главком», ідеться про майно на суму майже $2,8 млн у банках Польщі, Швейцарії та Австрії.

Цей факт підтверджує наші тези про те, що успішне повернення активів з-за кордону потребує не лише ефективної взаємодії правоохоронних та судових органів різних країн, але й дотримання певного режиму конфіденційності. Саме тому викликає занепокоєння практика публічних заяв про розшукані закордонні активи ще до їх арешту. І найсумніше, що часто подібні повідомлення надходять від Агентства з розшуку і менеджменту активів, яке передусім і має бути зацікавлене в ефективному блокуванні такого майна перед його поверненням в Україну.

Варто розуміти, що шлях до повернення активів – це комплексний процес. Спочатку необхідно виявити та арештувати активи, а потім отримати обвинувальний вирок суду, який встановить їх злочинне походження та необхідність конфіскації. Це тривалий процес, і попереднє поширення інформації про знайдені активи ще до їх арешту може допомогти переховати такі активи.

Важливим аспектом міжнародної співпраці є й фінансова складова. Конвенція ООН проти корупції (стаття 57) передбачає право запитуваної держави на компенсацію витрат, пов'язаних із процесом повернення активів, а також можливість укладати окремі міжнародні договори щодо розпорядження арештованим майном.

Для посилення механізмів повернення активів необхідно вдосконалити законодавство про конфіскацію майна. І крім цього, відповідно до міжнародних стандартів розвивати співпрацю правоохоронних органів з аналогічними в інших країнах, як це передбачено спеціальними конвенціями.

Ефективне повернення активів з-за кордону можливе лише за умови професійної роботи органів досудового розслідування та якісного міжнародного співробітництва. І саме тому важливо, щоб кожен орган зосереджувався на своїх безпосередніх функціях, а передчасні публічні заяви про виявлені активи можуть створювати ризики для їх потенційної конфіскації.

Ми певні, що справа Крупи й інші подібні історії мають стати тривожним маркером для українських інституцій, які займаються такими важливими справами, як розшук майна за кордоном і повернення його в Україну. Бо якісний результат вимагає великої кількості зусиль, а передчасний піар може знівелювати всю роботу правоохоронних органів.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: арешт розслідування кордон вирок розшук корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група підлітків напала на хлопця
У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон
6 лютого, 23:34
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст Piers Morgan
5 лютого, 09:15
СБУ заявила, що викрито схему розкрадання коштів КМДА, які були виділені на ремонт укриття для ліцею
СБУ і Нацполіція знову трусять чиновників КМДА
3 лютого, 13:44
Колишній військовий прокурор Павло Богуцький зробив заяву щодо утворення окремих військових судів
Експрокурор спрогнозував, скільки часу потрібно для запуску військових судів
31 сiчня, 18:00
Правоохороні нагадали, що культурні та історичні цінності не можуть бути предметами продажу та колекціонування приватними особами
У Києві вдалося запобігти продажу артефактів, що належали знаті варварських королівств
30 сiчня, 12:53
Колишній сенатор отримав покарання за створення «тривалої за часом схеми хабарництва та іноземного впливу»
Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво
30 сiчня, 04:47
За даними слідства, обвинувачена при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до закупівлі продукції неналежної якості на понад 11 млн грн
У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
27 сiчня, 13:20
Пара одружилася навесні 2023 року
Чоловік нардепки Кормишкіної отримав підозру
23 сiчня, 16:46
Розпочато кримінальне провадження
П'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині
20 сiчня, 02:38

Павло Демчук

Як справа Крупи демонструє загальні проблеми при поверненні активів з-за кордону
Як справа Крупи демонструє загальні проблеми при поверненні активів з-за кордону
АРМА очима Єврокомісії: роботи непочатий край
АРМА очима Єврокомісії: роботи непочатий край

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
130K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
37K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
35K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
31K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua