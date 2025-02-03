СБУ заявила, що посадовців КМДА викрито на розкраданні коштів, виділених на шкільні укриття

СБУ заявила, що викрито схему розкрадання коштів КМДА, які були виділені на ремонт укриття для ліцею

Як встановило розслідування, до організації оборудки нібито причетна очільниця місцевого управління освіти

Служба безпеки та Національна поліція заявили, що викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація (КМДА). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн грн, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти. Посадовиця залучила до незаконної діяльності директора афілійованої будівельної компанії.

Встановлено, що навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття навчального закладу на майже 4 млн грн.

Утім, за матеріалами справи, протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми.

Для реалізації «схеми» посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти.

Щоб «прикрити» оборудку, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту.

фото: пресцентр СБУ

Повідомляється, що правоохоронці провели комплексні судові будівельно-технічну та економічну експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів.

Наразі всім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всього кола винних осіб.

Нагадаємо, поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонті ліцею та шкільних укриттів. Серед фігурантів – заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі. Членам організованої групи повідомлено про підозри, їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Також у Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриття, завдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.

До слова, на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів у закладах освіти столиці додатково спрямують 1,5 млрд грн. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року ухвалили депутати на засіданні Київради. Про це повідомила директорка Департамент економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.