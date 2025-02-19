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Допомагав ухилятися від мобілізації. На Одещині правоохоронці викрили голову суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Допомагав ухилятися від мобілізації. На Одещині правоохоронці викрили голову суду
Операція з документування злочинів тривала понад рік
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Судді ухвалювали сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро ліквідували в одному з міськрайонних судів Одеської області масштабну схему ухилення від мобілізації. Фігуранти допомагали військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон через підроблені рішення суду про виховання дитини батьком-одинаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час було викрито вісьмох фігурантів, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати тощо.

За даними слідства, судді свідомо приймали сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною.

Вартість «послуги» становила $3,5 тис. При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань.

Допомагав ухилятися від мобілізації. На Одещині правоохоронці викрили голову суду фото 1
Cудді ухвалювали сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон
Cудді ухвалювали сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

«З метою конспірації фігуранти проводили «ділові» зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи», – йдеться в повідомленні.

Допомагав ухилятися від мобілізації. На Одещині правоохоронці викрили голову суду фото 2
Операція з документування злочинів тривала понад рік
Операція з документування злочинів тривала понад рік
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправних дій.

Так, правоохоронці повідомили голові суду, сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • ст. 332 (організація незаконного перетину кордону);
  • ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);
  • ст. 369 (надання неправомірної вигоди);
  • ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

До слова, Служба безпеки України та Національна поліція викрили злочинні групи, які за чималі суми допомагали ухилянтам отримувати підроблені документи або нелегально залишати країну.

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Теги: суд суддя Одещина ухилянти кордон мобілізація

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