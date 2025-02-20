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Власник агропідприємства отримав другий вирок за ухилення від мобілізації

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Власник агропідприємства отримав другий вирок за ухилення від мобілізації
У суді фермер вини не визнав
фото: depositphotos.com

Обвинувачений проігнорував виклик на збір за «бойовою» повісткою

На Хмельниччині власник і керівник фермерського господарства «Житниця 2022» отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, восени 2022 року аграрій пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено-придатним до служби. Місцеве ТЦК відправило обвинуваченого на дообстеження до Хмельницького. Після повернення йому було зачитано зміст «бойової» повістки про відправку у військо. Однак власник агрогосподарства відмовився її отримувати і не прибув на збір мобілізованих у визначений день. Це послужило підставою для відкриття кримінального провадження.

У суді аграрій вини не визнав, наполягав на тому, що справа сфабрикована через конфлікт, який у нього виник зі співробітником місцевого ТЦК.

Феміда заслухала дев’ятьох свідків. Деякі з них повідомили, що обвинувачений є офіцером запасу (у 2009 році він прийняв військову присягу, має звання молодший лейтенант) і підлягає мобілізації.

Окремо Феміда відреагувала на аргументи сторони захисту стосовно того, що обвинувачений начебто мав підстави для відстрочки, у тому числі за станом здоров’я. На думку суду, захисники обвинуваченого не надали відповідних доказів. Також у вироку зазначено, що військово-лікарська комісія врахувала певні застереження медиків і визначала обвинуваченого непридатним для служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті і на спецспорудах.

Суд відмовився застосувати до обвинуваченого умовний термін покарання, не пов’язаний із позбавленням волі, оскільки це створить «в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації».

Нагадаємо, що у вересні 2023 року власника фермерського господарства «Житниця 2022» було засуджено за ухилення від мобілізації і призначено три роки тюрми. Однак апеляційна інстанція скасувала цей вирок (через порушення, допущені місцевим судом) і повернула справу на новий розгляд.

Як повідомляв «Главком», за ґрати відправиться військовозобов’язаний, який відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом».

Крім цього, у Житомирській області військовозобов’язаного і батька трьох неповнолітніх дітей визнано винним в ухиленні від мобілізації і призначено три роки позбавлення волі, які замінено на рік іспитового терміну.

Також Печерський районний суд Києва виписав штраф чоловіку за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: Хмельниччина мобілізація аграрії війна ухилянти вирок

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