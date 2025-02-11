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Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови?

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови?
«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби
фото: Генштаб

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок», – наголосив Рустем Умєров

Міністерство оборони України у вівторок, 11 лютого, офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови? фото 1
фото: Міноборони

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови? фото 2
фото: Міноборони

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 тис. грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 

Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови? фото 3
фото: Міноборони

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.

Нагадаємо, Україна готує ініціативу, аби залучити до війська чоловіків від 18 до 24 років. Для них діятиме спеціальний контракт. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Як зазначив президент, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення.

Раніше «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Теги: Міноборони мобілізація Володимир Зеленський навчання Україна президент кордон звільнення Рустем Умєров

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