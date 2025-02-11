Міноборони запустило формат добровільної служби для українців до 25 років. Які умови?

«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок», – наголосив Рустем Умєров

Міністерство оборони України у вівторок, 11 лютого, офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

фото: Міноборони

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

фото: Міноборони

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 тис. грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

фото: Міноборони

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.

Нагадаємо, Україна готує ініціативу, аби залучити до війська чоловіків від 18 до 24 років. Для них діятиме спеціальний контракт. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Як зазначив президент, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення.

Раніше «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.