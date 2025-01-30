Результат ДНК не допоміг. Багатодітний батько отримав вирок за ухилення від мобілізації

На утриманні обвинуваченого перебуває троє неповнолітніх дітей

У Житомирській області військовозобов’язаного і батька трьох неповнолітніх дітей визнано винним в ухиленні від мобілізації і призначено три роки позбавлення волі, які замінено на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у травні 2024 року військово-лікарська комісія перевірила стан здоров’я обвинуваченого і дійшла висновків про його придатність до військової служби. Після цього начальник ТЦК виписав чоловікові мобілізаційне розпорядження, яке передбачало відправку до військової частини. Водночас обвинувачений відмовився отримувати відповідний документ, що послужило причиною для відкриття кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

У суді військовозобов’язаний визнав вину і просив Феміду не позбавляти його волі. При цьому зізнався: не має досвіду військової служби, ніколи не служив і не знає, як поводитися зі зброєю. Крім того, вказав, що має проблеми зі здоров`ям, дуже боїться та ніколи не зможе вбити людину.

Наголосив, що під час складання акту відмови від отримання повістки, не повідомив уповноважених осіб про те, що має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, що є підставою для відстрочки від мобілізації. Обвинувачений додав, що не знав про цю норму закону (відстрочка від мобілізації для батька трьох і більше дітей).

Крім цього, на підтвердження батьківства чоловік надав суду результат дослідження аналізу ДНК, який свідчить про те, він є біологічним батьком старшої доньки. Річ у тім, що у свідоцтві про народження вказано прізвище матері доньки. Підсумовуючи, обвинувачений зазначив: хоч і офіційно не одружений, але проживає разом з дружиною і трьома спільними дітьми, яких утримує та піклується.

Допитані працівники ТЦК заявили, що перед оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченому було роз`яснено всі підстави для відстрочки від мобілізації. Крім того, у приміщенні ТЦК розміщено інформаційні стенди, де також зазначено дані про відстрочку від військової служби.

Призначаючи іспитовий термін покарання, суд узяв до уваги визнання вини військовозобов’язаним, а також той факт, що він є багатодітним батьком. Феміда з’ясувала, що обвинувачений був раніше судимий за виготовлення наркотичних засобів, але наразі судимість погашена. На обліках у лікаря нарколога та лікаря психіатра чоловік не перебуває.

Окремо суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також не виїжджати за межі України без погодження з цим органом.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.