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Зеленський зробив нову заяву стосовно демобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зробив нову заяву стосовно демобілізації
Зеленський наголосив, що військовий стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні
фото: скриншот відео

«Якщо завтра половина нашої армії просто збереться і піде додому, тоді треба було здаватися у перший же день війни»

Повернення з фронту додому без подальшої служби наразі не передбачене законодавством. Про це в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі заявив президент України Володимир Зеленський.

«Війна довга, вона втомлює будь-яку людину, і тут я не порівнюю: хтось патріот, хтось не патріот, всі захищають, як можуть. Тому дуже важливо дивитись на законодавство – це єдина на сьогодні зрозуміла річ, щоби отримати всі відповіді», – наголосив Зеленський.

За його словами, зараз триває мобілізація людей від 25 років. «Вони мають ротації або відпустки, але безумовно цього недостатньо, безумовно треба працювати над якістю. А як ви сказали, як повернутись додому і не повертатись знов на фронт, чи є такі запити? Безумовно вони є, вони не передбачені сьогодні законом», – пояснив очільник держави.

Зеленський наголосив, що військовий стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні.

«Якщо завтра половина нашої армії просто збереться і піде додому, тоді треба було здаватися у перший же день війни. Якщо завтра половина людей піде додому – Путін нас вб'є всіх», – підкреслив президент.

Гарант також подякував добровольцям, та всім хто захищав і захищає країну.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як повідомлялося, до 18 грудня 2024 року Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

До слова, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Однак після затримання та призначення запобіжного заходу Гнезділов заявив, що хоче повернутися на службу. Однак, як стверджує його адвокатка Анастасія Бурковська, прокурор Микола Шелест умисне тисне на військову частину, щоб він не зміг цього зробити.

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Теги: Міноборони війна путін прокурор військові мобілізація Володимир Зеленський Україна президент звільнення фронт

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