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До Молдови за $15 тис. У Києві викрито трансферну схему для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До Молдови за $15 тис. У Києві викрито трансферну схему для ухилянтів
Санкція статі передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисники знаходили клієнтів, які бажали уникнути мобілізації, та пропонували їм «трансфер» до кордону з Молдовою

Столичні правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Двоє 27-річних киян організували «трансфер» до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, де призовники могли далі прямувати до країн ЄС. Вартість послуги становила $15 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідчі затримали двох фігурантів справи
Слідчі затримали двох фігурантів справи
фото: Національна поліція України
До Молдови за $15 тис. У Києві викрито трансферну схему для ухилянтів фото 1
фото: Національна поліція України

Як повідомили у поліції Києва, зловмисники знаходили клієнтів, які бажали уникнути мобілізації, та пропонували їм «трансфер» до кордону з Молдовою. Там призовники в обхід офіційних пунктів перетинали кордон і прямували далі до країн Європейського Союзу.

«Вартість такої послуги для «клієнтів» коштувала $15 тис. Слідчі затримали двох фігурантів під час отримання ними повної суми за «послугу» від клієнта», – розповіли в поліції.

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фото: Національна поліція України

Зазначається, що зловмисникам повідомлено про підозру за незаконне переправлення через державний кордон України. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статі передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. Слідство встановило, що 30-річний мешканець Одещини організував нелегальний канал виїзду чоловіків призовного віку за межі України. До складу угруповання входили його знайомий працівник поліції, іноземець та двоє місцевих жителів.

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Теги: Київ Молдова послуги кордон ухилянти

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