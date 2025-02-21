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Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК
Під час обшуків за місцем роботи фігурантів було вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками
фото: ДБР

Протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасників затримали під час передачі неправомірної вигоди

У Миколаєві співробітники ДБР заблокували незаконний механізм видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань. 

Зазначається, що до схеми були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївської області, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.

Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК фото 1
фото: ДБР

«Зловмисники підробляли медичні документи для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив «клієнтів», після чого посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли медичні довідки із фіктивними діагнозами», – розповіли в ДБР. 

Вартість такої «послуги» становила $8 тис. У ДБР повідомляють, що протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасників затримали під час передачі неправомірної вигоди.

Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК фото 2
фото: ДБР

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів було вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками, додали у відомстві.

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фото: ДБР

«Трьом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень», – йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро ліквідували в одному з міськрайонних судів Одеської області масштабну схему ухилення від мобілізації. Фігуранти допомагали військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон через підроблені рішення суду про виховання дитини батьком-одинаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

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Теги: ТЦК ухилянти послуги документи Миколаїв

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