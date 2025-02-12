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«Контракт 18-24»: які бойові посади можуть обіймати молоді добровольці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Контракт 18-24»: які бойові посади можуть обіймати молоді добровольці
Доєднатись до Сил оборони за проєктом «Контракт 18-24» можуть як чоловіки, так і жінки
фото з відкритих джерел

В експериментальному проєкті беруть участь шість бригад

Добровільний «контракт 18-24» дозволяє залучати до армії вмотивованих громадян, які готові захищати Україну та отримувати якісну бойову підготовку. Молоді жінки й чоловіки, які виявлять бажання доєднатись до Сил оборони, будуть потрапляти в «дуже потужні підрозділи». Про це в етері телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За словами посадовця, один рік – це достатній термін для здобуття бойового досвіду та особистого розвитку, після якого можна вирішити – продовжувати військову кар’єру або ж повернутися до цивільного життя. Для підписання контракту треба подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду у застосунку «Резерв+». Наразі шість бригад беруть участь у цьому експериментальному проєкті.

Речник Міноборони зауважив, що процес запущено, і доєднатись до Сил оборони за проєктом «Контракт 18-24» можуть також і охочі жінки.

«Якщо говорити про штатні посади: це стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник», – розповів Лазуткін.

Після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт.

«При цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, не можуть бути призвані по мобілізації впродовж 12 місяців. Контракт гарантує, що після виконання своїх зобов’язань, військовослужбовець може вільно виїжджати за кордон для навчання, роботи або відпочинку», – підкреслив речник Міноборони.

Щодо фінансового пакета, то одноразова грошова допомога в розмірі 1 млн грн, яка виплачується трьома частинами, передбачає, за словами Лазуткіна, наступний механізм: «Перша частина, а саме 200 тис. грн стартової підтримки, одразу при підписанні контракту, надалі друга частина, 300 тис. грн виплати, протягом п’яти робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина, 500 тис. грн, у день вилучення зі списків особового складу по завершенню контракту».

Також це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення. Залежно від умов служби й від тих завдань, які буде виконувати людина, вона може за рік заробити близько 2 млн грн, запевнив посадовець.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу.

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Теги: війна Міноборони армія мобілізація добровольці військові

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