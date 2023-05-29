Головна Країна Політика
search button user button menu button

САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
фото з відкритих джерел

Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголошує в розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, якого було затримано на багатомільйонному хабарі. Про це повідомили в САП, передає «Цензор.НЕТ».

Зазначається, що обвинувачений у справі щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутат Київської міськради не отримував від САП дозвіл для перетину державного кордону.

«Разом з тим, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України згадана у вашому запиті особа перетнула державний кордон 13.05.2023», – зазначили в прокуратурі.

Прокурором САП найближчим часом у суді буде ініційоване питання щодо оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук. Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня. На попереднє засідання він не з’явився.

САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина фото 1

Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Теги: депутат САП розшук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислав Трубіцин
Депутат-«слуга народу» Трубіцин постане перед Антикорупційним судом за хабарництво
13 квiтня, 15:02
Трубіцин чекає суду та вважає справу проти нього замовною
Депутат Київради Владислав Трубіцин просить суд зробить публічною його справу
13 жовтня, 2022, 14:04
Раніше Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду
«Слуга» Трубіцин вже має судимість – Бутусов
18 лютого, 2022, 11:51

Політика

САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина
САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина
Зеленський зібрав Ставку: головні питання
Зеленський зібрав Ставку: головні питання
Порошенко закликав терміново ухвалити закони, необхідні для членства України в ЄС
Порошенко закликав терміново ухвалити закони, необхідні для членства України в ЄС
Генерал Марченко назвав ключового колаборанта Миколаєва
Генерал Марченко назвав ключового колаборанта Миколаєва
Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам
Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам
Рада встановила нові свята на 8 та 9 травня: деталі
Рада встановила нові свята на 8 та 9 травня: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
60K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
44K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
26K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
21K
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту