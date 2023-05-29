САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина

Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголошує в розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, якого було затримано на багатомільйонному хабарі. Про це повідомили в САП, передає «Цензор.НЕТ».

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Зазначається, що обвинувачений у справі щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутат Київської міськради не отримував від САП дозвіл для перетину державного кордону.

«Разом з тим, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України згадана у вашому запиті особа перетнула державний кордон 13.05.2023», – зазначили в прокуратурі.

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Прокурором САП найближчим часом у суді буде ініційоване питання щодо оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук. Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня. На попереднє засідання він не з’явився.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.