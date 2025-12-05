Головна Країна Кримінал
Смертельне поранення військового ТЦК у Львові: суд обирає запобіжний захід підозрюваному

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельне поранення військового ТЦК у Львові: суд обирає запобіжний захід підозрюваному
Затриманий Григорій Кедрук
фото: Ольга Денисяка / hromadske

За напад на працівника ТЦК львів’янину оголошено підозри за двома статтями Кримінального кодексу України

Франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка. Про повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

У відповідь на запитання журналістів чоловік заявив, що в день інциденту надав усі необхідні документи та не перебував у розшуку. За його словами, представники ТЦК його побили.

«Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: «Перевіряйте по базі». Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю,– мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, – як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – сказав він. 

Водночас чоловік підтвердив, що ніж, знайдений на місці інциденту, належить йому. На запитання, чи він завдав ножового поранення військовому ТЦК, той відповів: «Судячи з усього, так».

Львів’янину оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, а також з метою залякування потерпілого чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, що спричинило смерть потерпілого;
  • ч. 3 ст. 350  –  умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Що відомо про вбивство?

За даними слідства, 30-річний львів’янин під час перевірки документів ударив військового ножем, застосував газовий балончик та утік. 

Потерпілий військовий ТЦК – ветеран АТО – був шпиталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося. Згодом правоохоронці розшукали та затримали нападника. На місці події вилучили ніж.

У ТЦК зазначають, що дії групи оповіщення були зафіксовані на відеореєстратори, здійснювалися в межах службових повноважень і в супроводі правоохоронців.

Окрім нападу з ножем на військового ТЦК Юрія Бондаренка, чоловік також ударив у голову старшого солдата Василя Малюка, стверджують у ТЦК.

Що відомо про загиблого військового?

Юрій Бондаренко вступив до лав Збройних сил України у 2015 році. Спочатку він служив у 16-му окремому мотопіхотному батальйоні на сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Протягом своєї служби він брав участь у бойових діях, але через серйозні проблеми зі здоров’ям був звільнений у запас у 2016 році.

Юрій Бондаренко був не лише військовим, а й активним волонтером
Юрій Бондаренко був не лише військовим, а й активним волонтером
фото з відкритих джерел

У листопаді 2024 року Бондаренко був повторно мобілізований. Спочатку він служив у ППО, а пізніше перевівся до ТЦК. Попри проблеми зі здоров'ям, він продовжував службу, зокрема працював зв’язківцем і оператором радіолокаційної станції.

Юрій був не лише військовим, а й активним волонтером. У 2023 році він віддав свій пікап L200 для потреб армії, а також регулярно допомагав фінансово. Зокрема, він передав 5 тис. доларів на потреби військових і волонтерів, а також організовував доставку необхідних товарів для армії, включаючи плитоноски та магазини для автоматів.

Його рідні та побратими згадують його як хорошу людину, яка завжди була готова допомогти. Він мав добрий характер, був комунікабельним і підтримував інших словом і ділом. Юрій був одружений, у нього залишилися мати, дідусь і дружина. Юрій Бондаренко був нагороджений відзнаками, серед яких медалі «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни».

Сьогодні у Львові відбувається прощання з Юрієм Брндаренком.

Теги: Львів вбивство ТЦК

