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Депутат-«слуга народу» Трубіцин постане перед Антикорупційним судом за хабарництво

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Депутат-«слуга народу» Трубіцин постане перед Антикорупційним судом за хабарництво
Депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислав Трубіцин
Фото: Уніан

ВАКС 14 квітня розглядатиме справу депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина від партії «Слуга народу» та інших щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 14 квітня о 13:00 розглядатиме справу депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина та інших щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Трубіцина разом зі спільниками звинувачують у вимаганні хабарів з підприємців за розміщення МАФів, повідомляє «Уніан».

ВАКС 14 квітня розглядатиме справу депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина від партії «Слуга народу» та інших щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Таке рішення було ухвалено минулого тижня.

За версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери - він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Теги: Вищий антикорупційний суд партія Слуга народу Київрада

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