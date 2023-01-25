Голова Рівненської ОДА порахував, наскільки зросло населення області під час війни

«В область на сьогодні прибуло більше людей, ніж вибуло»

Із початку повномасштабного вторгнення на Рівненщину приїхали 84 тис. переселенців, з них близько 59 тис. залишились тут на тривалий термін. Найбільше людей прибуло з Донеччини, Харківської, Київської, Чернігівської та Херсонської областей. Про це голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому».

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«Судячи з перехресного аналізу даних мобільних операторів, в область на сьогодні прибуло більше, ніж вибуло, тобто фактично населення збільшилось – до 1 млн 200 тис. До війни було 1 млн 153 тис.», – сказав очільник Рівненської області.

За словами Віталія Коваля, внутрішньо переміщених осіб намагалися розселити по всіх районах області більш-менш однорідно. Хоча більшість обрали для життя Рівне: із 84 тис. новоприбулих тут залишилися 20 тис.

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«Дуже багато на півдні області – в Рівненському, Дубенському районах, на півночі менше, зрозуміло з яких причин. Але переселенці різні, і я б навіть не сказав, що більшість з них – це жителі великих міст. Якщо взяти Харківську область, то в нас багато людей приїхало з Ізюма, Чугуєва», – пояснює голова обласної адміністрації.

Переселенці намагаються адаптуватися та соціалізуватися на новому місці, активно шукають роботу, опановують нові професії, переконує Віталій Коваль.

«Уже можна сказати, що 750 ВПО, які прибули до нас, мають постійне місце роботи. Під дві сотні пройшли курси і змінили фах. Ця програма активно працює, тим більше, що є державна підтримка: два місячних оклади по 6,5 тис. грн компенсує держава, якщо підприємство взяло на роботу переселенця», – каже він.

Раніше голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до наступу з півночі. Тут будуються протитанкові рови, фортифікаційні споруди, задіяні місцеві жителі, територіальна оборона.

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Як відомо, зафіксовано ознаки перегрупування поворожих військ для підготовки до наступу, проте малоймовірно, що його почнуть саме з території Білорусі – Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки.

Крім того, глава держави розповів про плани загарбників: «Путін думає, де на нас наступати – ми думаємо, де захищатимемось». Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну.

Нагадаємо, нині ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну: коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW.

Повідомлялося також, що білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації: прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію.

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Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.