Ключові стратегічні рішення та диспозиції сторін на початку 2023

Давно не писав стратегічні тексти, і бачу, що потрібно навести різкість по ситуації:

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Перше

Передача танків є остаточним доказом того, що Захід прийняв рішення завершити війну в цьому році на полі бою. Це означає, що Україна отримає все необхідне озброєння для перемоги росії на своїй території. Включаючи літаки, далекобійні ракети тощо. Однак, цю зброю будуть надавати поступово.

Захід дотримується базової моделі, суть якої змусити путіна визнати, що він не може виграти війну. Тому кожним новим рішенням чи кроком йому відправляють такий сигнал і дивляться на його рішення. Якщо це не веде до відмови – вони підвищують ставки.

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Друге

Санкції набудуть реальних форм. 5 лютого вступають санкції на заборону перевезення нафтопродуктів. Це рішення може завдати дуже серйозного удару по російській економіці, оскільки може зменшити доходи на 40%. Разом з цим Захід посилює контроль за дотриманням санкцій. Це означає, що в цьому році будуть і жорсткі розмови з Індією та Китаєм. Хоча останні вже зменшують закупівлі російської нафти і опускають її ціну до рівня собівартості.

Третє

Мобілізація і підготовка солдат в Україні стає вирішальним фактором перемоги. Коли в грудні говорили, що мобілізація не потрібна, то мали на увазі, що у нас достатньо сил проти сил ворогів. Але ворог ввів свої мобілізовані резерви відразу без належної підготовки. В результаті цього ми теж понесли значні втрати та знесилили бригади. Вони потребують відновлення. Також ми свій наступальний потенціал почали використовувати для захисту Бахмута та інших напрямів. Це означає, що ми маємо накопити новий потенціал плюс підготовувати кадри для використання західного наступального озброєння.

Маємо прийняти той факт, що воювати доведеться значній кількості українців. І це питання нашої перемоги або поразки. Ми не вибирали війну, але мусимо воювати, щоб вижити. Тому чим більше чоловіків прийде служити, тим ближча наша перемога.

Четверте

Росія все більше заганяє себе в пастку. У кожного є поріг втрат. У росіян він дуже високий, але теж існує. За розвідданними Вагнер поніс такі втрати, що не може продовжувати набирати зеків попередніми темпами. Це означає, що тактика використана під Соледаром і Бахмутом, коли під загрозою розстрілу гнали на убой тисячі солдат, які виявляли наші позиції і знесилювати наших ціною свого життя – закінчується. Воювати подібним чином російські регулярні війська не можуть, і конфлікти між керівником ДШВ Теплинським та Герасімовим – цьому яскравий доказ. Більше того, ця тактика не може мати широкого застосування, оскільки в росіян великі проблеми зі звязком, і вагнерівці наступають з дешевими моторолами, які легко прослуховуються.

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П'яте

На фоні відсутності видимих успіхів в російських військових елітах починаються срачі. Генерал-катастрофа Суровікін усунутий, а разом з ним з публічного ефіру прибрали Кадирова. Пригожин у відкритому конфлікті з Шойгу і Герасимовим. Всі разом вони в публічному конфлікті з Гіркіним. Путін продовжує переставляти ліжка в борделі, і по великому рахунку на полі бою нічого не міняється.

Тим часом, єдине, що дозволяло росіянам просуватись і завдавати нам втрат – артилерія, видихається. Якщо влітку вони стріляли 20 проти 1 нашого, то в грудні вже 5 проти 1, а в березні буде 2 або й 1 до 1. Без артилерійського валу російські генерали воювати не вміють.

Шосте

Цілі путіна на цьому етапі війни залишаються розмиті і формлюються як “не програти”. Фактично, росіяни готуються відстояти захоплені території, залякати нас можливими новими наступами, і домогтися переговорів з вигідних позицій. Це єдине, що може бути раціонального. Але оскільки раціональність не їх сильна сторона, вгадати що в хворій голові старого складно.

7.Найближчі місяці відбуватимуться битви за “моральний дух”. Жодне з міст, що штрумують росіяни на сьогодні не відіграє стратегічної ролі, тобто коли втрата може призвести до поразки у війні. Тому битви за ці міста носять характер боротьби за моральний дух народів. Взяття хоча б якихось населених пунктів має підтвердити росіянам, що СВО “движется по плану”. Натомість, оборона цих міст тримає наш моральний дух і віру в перемогу. Чим довше росіяни не можуть нічого захопити, тим ближче упадок морального духу і віри путіну в росії. Тим більше будуть сратися російські військові між собою.

І тим успішнішим буде наш наступ.