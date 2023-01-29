У 2022 році рекордна кількість добровольців записалася до збройних сил Польщі

У Польщі скасували обов'язкову військову службу

До польської армії за минулий рік вступили 13 742 солдати, що стало рекордним числом з моменту скасування обов’язкової військової служби у 2008 році. Про це заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Dziennikbaltycki.

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«Минулого року до польської армії вступила рекордна кількість солдатів. Я маю на увазі професійних військовослужбовців – 13 742 солдатів. Це стало рекордом з моменту скасування обов'язкової військової служби», – сказав він у Любліні на церемонії складання присяги бійцями Війська територіальної оборони.

«Це лише перший етап, адже 2023 року наша кампанія «Стань солдатом Республіки Польща» лише набиратиме обертів. Як результат, більше добровольців вже записалися на добровільну строкову військову службу», – додав польський міністр.

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За словами Блащака, наразі збройні сили Польщі налічують 164 тис. військових, ще 36 тис. є бійцями Війська тероборони.

«Наша мета – щоб польська армія налічувала щонайменше 300 тис. солдатів, зокрема 50 тис. солдатів ВТО і 250 тис. професійних солдатів», – зазначив він.

Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності. Так, навесні 2022 року у Польщі було ухвалено закон «Про захист Батьківщини», який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Добровільна військова служба дає можливість пройти військову підготовку і в майбутньому залишитися у резерві або вступити у професійну армію.