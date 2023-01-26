У Маріуполь прибула чергова партія російських військових
Основна мотивація загарбників – гроші та пільгові умови погашення іпотеки у РФ
У тимчасово захопленому Маріупольському районі фіксують чергове прибуття мобілізованих військових РФ та розселення їх у закинутих пансіонатах. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Маріупольський район с. Нова Ялта. Чергове прибуття великої кількості російських мобілізованих. Розселені по закинутих пансіонатах. В розмовах з місцевими кажуть, що основна мотивація – гроші та пільгові умови погашення іпотеки на Московії», – написав Андрющенко.
Він також зазначив, що сьогодні знову була помічена активність авіації – заходять понад морем з Приморсько-Ахтарська до селищ Юр’ївка/Урзуф. «Набір висоти. Пуски ракет над Маріуполем. Вилітали групою по два літаки», – уточнив радник мера.
Він додав, що сьогодні десь з Мангушського напряму везли два ворожих розбитих танки.
Крім того, Андрющенко констатував, що за сьогоднішній день було зафіксовано «5+ вантажівок з живою силою, критих ганчір'ям, 4+ критих металевих вантажівок зі сторони центра в сторону Кальміуського району; техніка зв’язку номер 324 та позначка «V»; два великих корита броньованих на великих колесах теж у сторону Кірово».
Радник мера вважає, що це у загарбників йде ротація тих, «хто вже досить довго був на передку, бо на техніці зустрічалися й позначки «V», й «Z» одночасно».
До слова, бійці маріупольського спротиву ліквідували трьох офіцерів РФ (фото).
Крім того, українські військові знищили понад 200 окупантів: ЗСУ вдарили по казармі росіян у Маріуполі.
Коментарі — 0