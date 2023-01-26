Президента Татарстану перейменують якнайшвидше, аби не дратувати Путіна

Рустам Мініханов мав іменувався президентом до закінчення терміну своїх повноважень у 2025 році

Вища посадова особа регіону тепер буде називатися «глава-раїсу»

Депутати держради Татарстану ухвалили нову редакцію поправок до конституції республіки, які змінюють найменування вищої посадової особи регіону з президента на «главу-раїсу» без урахування перехідного періоду. Про це пише «РИА Новости».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ухвалена в грудні 2022 року поправка до конституції республіки про перейменування посади глави регіону передбачала перехідний період, відповідно до якого нове найменування слід застосовувати лише до новообраної вищої посадової особи Татарстану. Передбачалося, що чинний глава регіону Рустам Мініханов іменувався президентом до закінчення терміну своїх повноважень у 2025 році.

«Після проведення додаткових консультацій з питання, пов'язаного з найменуванням вищої посадової особи, було прийнято рішення відмовитися від перехідного періоду і почати застосовувати нове найменування вищої посадової особи після набрання чинності законопроектом, що розглядається сьогодні», – сказав голова комітету парламенту Татарстану з державного будівництва та місцевого самоврядування Альберт Хабібуллін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, він пояснив, що пакет поправок до Конституції Татарстану внесено до парламенту групою, до якої увійшли близько половини депутатів.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав закон про регіональну владу, який забороняє главам регіонів іменуватися «президентами».

Відповідний закон Держдума ухвалила в грудні 2021 року. Проти законопроєкту виступала держрада Татарстану, проте під час підготовки документа до другого читання більшість цих пропозицій відхилили.

Фактично цей документ стосується лише однієї людини – президента Татарстану Рустама Мінніханова, який до останнього тримався за цей статус, тим самим підкреслюючи автономію регіону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте також: Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять