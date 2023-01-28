Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ

«Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті», – сказав Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території РФ немає. Про це інформує «Радіо Свобода».

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«Те, що стосується військових цілей на території Росії, у нас немає ніяких застережень. Я не розумію, звідки з’являються такі дані, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни і ми не знищуємо об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи. Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті», – сказав Данілов.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи може Україна отримати дозвіл для використання вже отриманих озброєнь для завдання превентивних ударів по військових цілях РФ.

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Нагадаємо, що раніше Данілов не виключив, що Україна може завдати превентивного удару по об'єктах у Білорусі. Але якщо головнокомандувачем буде ухвалено рішення, то це буде зроблено.