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Лише танки не переломлять хід війни в Україні – NYT

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Лише танки не переломлять хід війни в Україні – NYT

США посилять підготовку ЗСУ, щоб переломити хід війни

Одні лише західні танки не дозволять Україні переломити хід війни, США потрібно розширити підготовку українських військових. Про це повідомляє The New York Times.

«Попри весь захват стосовно отримання Україною танків від Заходу, вони самі по собі не стануть «срібною кулею», яка дозволить Україні перемогти у війні… США і союзникам доведеться не лише надати обіцяні танки, бронемашини і сучасні боєприпаси, але й розширити те, що було чимось на кшталт спеціальної тренувальної програми, щоб навчити українських військових ефективно використовувати нове обладнання разом», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це буде прискорений курс того, що американські військові називають загальновійськовим боєм. На його відточування підрозділи США витрачають місяці, якщо не роки.  

«Занепокоєні тим, що заморожений конфлікт грає на руку Росії, США та їхні союзники в останні тижні почали більш серйозні дискусії про те, як змінити динаміку бойових дій на користь України», – додає видання.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

Того ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 одиниці бойових танків Abrams M1.

Пізніше Канада заявила, що надасть Україні чотири танки Leopard 2. При цьому офіційні представники допустили можливість додаткових постачань. 

У п’ятницю, 27 січня, прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard. 

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі танкова коаліція налічує 12 держав світу.

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Теги: конфлікт Німеччина міністр Канада військові Володимир Зеленський боєприпаси президент танки коаліція

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