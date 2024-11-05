Експосадовці часів Януковича отримали нові вироки

Екснардеп від «Партії регіонів», колишній начальник міліції громадської безпеки та заступник командира київського «Беркута» засуджені до п'яти років ув'язнення

В Україні отримали вироки експосадовці часів президента-втікача. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок.

Повідомляється, що народного депутата України VI скликання від «Партії регіонів» та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського «Беркута» засуджено до п'яти років позбавлення волі. Експравоохоронців також позбавлено спеціального звання «полковник міліції».

Суд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 КК України).

Прокурори у суді довели, що колишній народний обранець у квітні 2010 року в Українському домі у Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

Народного депутата України VI скликання від «Партії регіонів» та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського «Беркута» засуджено до п'ять років позбавлення волі фото: Офіс генерального прокурора України

Нагадаємо, ці правоохоронці також притягуються до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні – за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський суд Києва 24 травня закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи. Рішенням судді Віталія Ціптика один з командирів «Беркута» Олег Мариненко, його заступники – командири київського «Беркуту» Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно й командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов і Юрій Шевченко не будуть покарані. З підозрюваних зняли усі обвинувачення і скасували арешт їхнього майна. У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території держави-агресора та тимчасово окупованій території України судовий розгляд щодо них здійснювався за процедурою in absentia.