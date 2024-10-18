Камала Гарріс проведе передвиборчу кампанію із сімейством Обама

У США тривають передвиборчі кампанії кандидатів у президенти Штатів

Наступного тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів. Про це повідомив високопоставлений представник кампанії демократів. Ці події є важливим етапом у підготовці до президентських виборів. Інформацію передає агентство Reuters.

Барак і Мішель Обами залишаються надзвичайно популярними серед виборців Демократичної партії, і їхня участь може суттєво посилити кампанію Гарріс. Очікується, що їхня присутність на окремих заходах допоможе мобілізувати базу демократів і залучити більше прихильників напередодні виборів 2024 року.

Мішель Обама збирається вперше взяти участь у кампанії цього виборчого циклу, з’явившись разом з Гарріс у суботу, 26 жовтня, у Мічигані. А наступного четверга Барак Обама планує провести передвиборчу кампанію з Гарріс у Джорджії.

Нагадаємо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США