«Інвалідність» для 50 прокурорів Хмельниччини. Генпрокуратора починає розслідування

Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише представників обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури

Журналісти виявили, що, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, прокурори Хмельниччини оформили собі інвалідність та пенсії

Генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

У повідомленні зазначається, що комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Нагадаємо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

«Давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону та представляє державні інтереси – обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи», – заявив Бутусов.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.