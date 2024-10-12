Сили оборони показали, як проходить вишкіл колишніх ув'язнених (відео)

Колишніх в'язні, які приєдналися до військовослужбовців з підрозділу «Шквал» 35-ї бригади морської піхоти, проходять навчання

Найближчим часом на бійців чекає зустріч з російськими окупантами

Колишні ув'язнені, які вирішили приєднатися до бригади морпіхів, проходять навчання. Сили оборони півдня України показали процес підготовки бійців.

Військові опублікували кадри, на яких показали навчання колишніх в'язнів, які приєдналися до військовослужбовців з підрозділу «Шквал» 35-ї бригади морської піхоти. Мобілізовані проходять вишкіл, де одним з фінальних етапів є штурм окопів.

«Колишні в'язні, а нині бійці одеської бригади морської піхоти, до автоматизму відпрацьовують алгоритм дій безпосередньо під час вогневого контакту з умовним противником», – йдеться в повідомленні пресслужби Сил оборони півдня.

Військові зазначають, що ці тренування є надзвичайно важливими, адже вже найближчим часом на бійців чекає зустріч з російськими окупантами.

Штурм окопів - один з фінальних етапів підготовки військовослужбовців з підрозділу "Шквал" 35-ї бригади морської піхоти. pic.twitter.com/skDUxlhOio — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2024

Нагадаємо, потенційний мобілізаційний резерв за рахунок в’язнів в України насправді невеликий. На середину травня 2024 року у колоніях перебувало 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок. Серед цих людей більшість, 20 тисяч, можуть скористатися спеціальним законом і піти на фронт.

Як відомо, в Україні не всі засуджені мають право на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу в армії. Дорога на фронт закрита особам, засудженим за: злочини проти національної безпеки України (ст.109-114-2 Кримінального кодексу); вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу); за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу); тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу); ДТП зі смертельним наслідком, вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу).

Також умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватимуть до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.

До слова, в липні семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Семеро засуджених жінок успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у підрозділах Сил оборони.