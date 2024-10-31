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Кислиця розкритикував посла Росії в ООН та назвав імена генералів КНДР, які прибули в Україну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Кислиця розкритикував посла Росії в ООН та назвав імена генералів КНДР, які прибули в Україну
Постпред України в ООН виступив під час засідання Радбезу
фото з відкритих джерел

Відбулось засідання Ради безпеки ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив законність постачання зброї Україні, на відміну від підтримки, яку надає Північна Корея Росії. Як повідомляє кореспондент Укрінформу з Нью-Йорка, про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Навіть миші та таргани, але не посол Росії в цій залі, знають, що жодна з країн, які підтримують Україну, не підпадає під санкції Ради Безпеки ООН, – заявив Кислиця. – Водночас отримання допомоги від Північної Кореї, яка повністю підпадає під санкції, є відвертим порушенням Статуту ООН».

Очевидно, що відправлення військ КНДР для підтримки російської агресії проти України є серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, підкреслив він, навівши положення резолюцій, які порушують Росія та Північна Корея.

Постпред зазначив, що надання чи отримання КНДР будь-якої підготовки або допомоги, пов'язаної з використанням зброї, у тому числі балістичних ракет, також є порушенням резолюцій Радбезу.

Кислиця закликав Раду Безпеки ООН та її Комітет з санкцій проти КНДР розглянути питання невиконання Пхеньяном і Москвою відповідних резолюцій.

За наявними даними, український дипломат зазначив, що військовий контингент КНДР, чисельністю до 12 тисяч осіб, проходить підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу Збройних сил Росії. Цей контингент налічує щонайменше 500 офіцерів з Північної Кореї, серед яких три генерали з генерального штабу.

Постпред озвучив їхні посади та імена: заступник начальника генштабу з операцій спеціального призначення генерал-полковник Кім Йонг Бок; заступник начальника генштабу – начальник розвідувального управління Лі Чхан Хо; начальник головного оперативного управління генерал-майор Шин Гем Чхоль.

Найближчим часом планується сформувати з військовослужбовців КНДР щонайменше п’ять частин або з'єднань, кожне з яких налічуватиме від 2000 до 3000 військовослужбовців. Один такий підрозділ буде прирівняний до мотострілецького полку. Передбачається, що військовослужбовці КНДР носитимуть російську форму та будуть забезпечені російськими документами, що посвідчують їх особу.

На думку Кислиці, для маскування присутності військовослужбовців КНДР їх інтегрують у російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини Росії. Серед таких підрозділів, наприклад, є «спеціальний бурятський батальйон» 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Також, за словами українського дипломата, з 23 до 28 жовтня щонайменше сім літаків перевезли зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною 2100 військових.

Кількість солдатів КНДР, які, як очікується, будуть перекинуті з Приморського краю Росії до кінця жовтня, може сягнути 4500 осіб. Вже у листопаді, ймовірно, вони розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу посол Росії в ООН Василь Небензя спростував інформацію про присутність військ КНДР у Росії поблизу кордону з Україною, охарактеризувавши це як лише домисли. 

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що очікується, що північнокорейські військові розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.  

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Теги: росія санкції посол військові Північна Корея Сергій Кислиця полковник Радбез ООН

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