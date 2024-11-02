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На Прикарпатті судитимуть п'ятьох громадян, які побили працівника ТЦК

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Прикарпатті судитимуть п'ятьох громадян, які побили працівника ТЦК
На Прикарпатті судитимуть чоловіків, які побили представника ТЦК
фото з відкритих джерел

4 липня обвинувачені побили працівника Верховинського РТЦК та СП

До суду направлено справу стосовно п'яти жителів Ворохти Івано-Франківської області, які завдали побоїв військовослужбовцю районного ТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо п’яти місцевих жителів за хуліганство стосовно військовослужбовця (ч. 2 ст. 296 КК).

Встановлено, що 4 липня обвинувачені напали на працівника Верховинського РТЦК та СП. Військовослужбовець разом із колегою виконували службові обов'язки на блокпості у селищі Ворохта, коли до них підійшла група місцевих жителів і розпочала конфлікт.

Чоловіки завдали військовослужбовцю кілька ударів по голові та тілу, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження, зокрема закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Крім того, вони розпилили газовий балончик у обличчя потерпілого, викликавши хімічні опіки очей, а також пошкодили службовий автомобіль.

В ході розслідування про підозру повідомили дев’ятьом чоловікам. На цей час обвинувальні акти стосовно п’ятьох з них передані до суду.

До слова, у Києві поліцейські викрили у корупційній схемі посадовця одного з районних ТЦК, який $4,6 тис. допомагав уникнути несплату штрафів та сприяв незаконній відстрочці для призовника.

Нагадаємо, шестеро працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних, отримали запобіжні заходи. Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші – утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 млн грн.

Наразі жоден з фігурантів не вніс заставу, вони перебувають під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. 

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Теги: прокурор автомобіль розслідування конфлікт Івано-Франківськ ТЦК суд

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