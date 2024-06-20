Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан
Бійці внутрішніх військ стоять в оточенні на Інститутській, що поблизу Майдану Незалежності. Ніч на середу, 11 грудня 2013 року
фото ВВС

«У моїй роті був мент, котрий стояв на Майдані. Я його поважаю за одне те, що він воює», – заявив Ігор Мазур

На фронті українським патріотично налаштованим українцям доводиться відстоювати свою країну пліч-о-пліч з людьми, які під час Майдану стояли по інший бік барикад. Про це «Главкому» повідомив командир взводу 127 окремого батальйону 112 бригади ТрО ЗСУ Ігор Мазур.

Військовий розповів, як на війні складаються стосунки у людей, які свого часу дивилися на Майдан з протилежних сторін барикад.

«Та по-різному… Один «беркут» у мене був, коли я ще служив у 131-му батальйоні. У нього і позивний був Беркут. Також недавно у моїй роті був мент, котрий стояв на Майдані», – розповів військовий. 

Позивний міліціонера, за словами ветерана, був також Мент. 

Як пояснив військовий, іноді беркутівці самі обирали собі такі позивні, іноді їх так називали побратими.  

«Мент він мент і є. Але воює. І я його вже за одне це поважаю», – додає Ігор Мазур.

Ігор Мазур – український націоналіст, який із парамілітарною УНСО пройшов усі українські революції та частину війн, які на пострадянському просторі розв’язувала Росія.

Не оминув Ігор Мазур і російсько-українську війну, котра триває з 2014-го. На війну він пішов добровольцем 24 лютого 2022 року і нині є командиром взводу 127 окремого батальйону 112 бригади ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва 24 травня 2024 року закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи. 

Також повідомлялося, що Дніпровський райсуд Києва 13 грудня 2023 року закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності. 

До слова, попри важку ситуацію на фронті, Україна має шанс на перемогу і зможе, можливо тимчасово, але знищити ворожу Російську імперію. Таку думку висловив ексголова київської організації партії «УНА-УНСО», учасник війни проти РФ в Абхазії на стороні Грузії 1995 року, військовий Ігор Мазур на псевдо Тополя.

Читайте також: Ігор Мазур: Якби сюди зайшла Росія, вона б не церемонилася – «Лише 24? Ще маленький, рано воювати…»
Теги: Евромайдан Україна Ігор Мазур війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому інфляція залишається нижче прогнозів Нацбанку?
Інфляція в Україні. Все добре чи погано?
12 червня, 14:42
«Нинішня війна РФ проти України стала відстроченим рецидивом розпаду СРСР»
Глобальна війна. Світ висить на волосині?
25 травня, 19:19
За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців
Парламент створив комісію з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів
22 травня, 11:40
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
23 травня, 06:43
Під час обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря науковці виявили багато фламінго
Проігнорували окупований Крим: фламінго знову оселилися на Тузлівських лиманах
6 червня, 07:54
Швеція прийматиме мирний саміт по Україні
Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
6 червня, 10:17
Історик зауважив, що ключовим є запитання – чи ці три точки, ці загрози, зіллються в одну
Історик назвав три найбільші загрози для світу
8 червня, 19:53
Зеленський назвав напрямок, де тривають найважчі бої
«Готуємо нові кроки», – Зеленський розповів про ситуацію на фронті
9 червня, 21:03
Військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом
Росія звільняє ув'язнених жінок для участі у війні в Україні – NYT
11 червня, 04:38

Суспільство

Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан
Ігор Мазур (Тополя): На фронті воюють і «беркути», і менти, які розганяли Майдан
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
На Львівщині пасажири автобуса заблокували трасу через дії ТЦК
На Львівщині пасажири автобуса заблокували трасу через дії ТЦК
«Військові звитяги не виправдовують погроз». Bihus.Info прокоментувало скандал з Калюжною
«Військові звитяги не виправдовують погроз». Bihus.Info прокоментувало скандал з Калюжною
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7522
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7094
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5668
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5577
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4826
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4462
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua