Бійці внутрішніх військ стоять в оточенні на Інститутській, що поблизу Майдану Незалежності. Ніч на середу, 11 грудня 2013 року

«У моїй роті був мент, котрий стояв на Майдані. Я його поважаю за одне те, що він воює», – заявив Ігор Мазур

На фронті українським патріотично налаштованим українцям доводиться відстоювати свою країну пліч-о-пліч з людьми, які під час Майдану стояли по інший бік барикад. Про це «Главкому» повідомив командир взводу 127 окремого батальйону 112 бригади ТрО ЗСУ Ігор Мазур.

Військовий розповів, як на війні складаються стосунки у людей, які свого часу дивилися на Майдан з протилежних сторін барикад.

«Та по-різному… Один «беркут» у мене був, коли я ще служив у 131-му батальйоні. У нього і позивний був Беркут. Також недавно у моїй роті був мент, котрий стояв на Майдані», – розповів військовий.

Позивний міліціонера, за словами ветерана, був також Мент.

Як пояснив військовий, іноді беркутівці самі обирали собі такі позивні, іноді їх так називали побратими.

«Мент він мент і є. Але воює. І я його вже за одне це поважаю», – додає Ігор Мазур.

Ігор Мазур – український націоналіст, який із парамілітарною УНСО пройшов усі українські революції та частину війн, які на пострадянському просторі розв’язувала Росія. Не оминув Ігор Мазур і російсько-українську війну, котра триває з 2014-го. На війну він пішов добровольцем 24 лютого 2022 року і нині є командиром взводу 127 окремого батальйону 112 бригади ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва 24 травня 2024 року закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи.

Також повідомлялося, що Дніпровський райсуд Києва 13 грудня 2023 року закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності.

До слова, попри важку ситуацію на фронті, Україна має шанс на перемогу і зможе, можливо тимчасово, але знищити ворожу Російську імперію. Таку думку висловив ексголова київської організації партії «УНА-УНСО», учасник війни проти РФ в Абхазії на стороні Грузії 1995 року, військовий Ігор Мазур на псевдо Тополя.