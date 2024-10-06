Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО

Фіцо вчергове повторив наратив про те, що членство України в НАТО могло б стати основою для третьої світової війни

Роберт Фіцо нагадав, що членство мають ратифікувати всі члени

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що, поки він займає посаду голови уряду, не погодиться на це рішення. Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

«Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду вести депутатів, на яких маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО», – йдеться в повідомленні.

Фіцо також наголосив, що для приєднання України до НАТО необхідна згода всіх країн-членів Альянсу, і підкреслив, що членство України могло б стати основою для початку третьої світової війни – повторюючи свої попередні заяви на цю тему.

Така позиція нового прем'єра Словаччини може ускладнити процес інтеграції України до НАТО, оскільки ратифікація членства потребує одностайного рішення всіх країн-членів.

Нагадаємо, Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України.