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Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію
Іспанському прем'єр пропонують піти у відставку
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес втрапив у корупційний скандал

В Іспанії опозиційні сили в неділю вимагали відставки прем'єр-міністра, соціаліста Педро Санчеса, та оголосили про намір подати скаргу на його партію через підозри у корупційних діях. Про це повідомляє Le Figaro.

Праві партії висловили свої підозри на основі публікацій про колишнього найближчого радника прем'єр-міністра Педро Санчеса, ексміністра Хосе Луїса Абалоса. Генеральний секретар консервативної Народної партії Кука Гамарра закликав Санчеса піти у відставку, стверджуючи, що нові деталі вказують на систематичну корупцію під його керівництвом. В понеділок Народна партія планує подати скаргу на Соціалістичну партію через підозри в незаконному фінансуванні та корупції, пов’язані з корупційним скандалом Абалоса, що виник під час пандемії. 

Абалос, який обіймав посаду міністра транспорту з 2018 по 2021 рік, був виключений з Соціалістичної партії в лютому, коли вибухнув скандал. Його звинуватили в отриманні відкатів від контрактів на постачання масок.

«Просимо Педро Санчеса піти у відставку – він не може залишатися на чолі іспанського уряду більше ні хвилини», - заявив на пресконференції генсек консервативної Народної партії Кука Гамарра. За його словами, подробиці, які нині спливають, «розкривають систематичну корупцію, на чолі якої стоїть Педро Санчес».

Нагадаємо, нові правила реєстрації в готелях в Іспанії зобов'язують туристів надавати до 18 пунктів особистої інформації, що викликало критику не лише серед мандрівників, а й готельєрів та туристичних компаній. 

До слова, Іспанія пропонує віддаленим працівникам $16620 за переїзд і роботу в долині Амброз, що розташована на відстані трохи менше трьох годин від Мадрида. Про це пише FoxNews.

Нагадаємо, в серпні у віці 117 років померла найстаріша людина у світі, Марія Браньяс. Останні два десятиліття свого довгого життя вона провела в пансіоні для людей похилого віку на північному сході Іспанії. 

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Теги: Іспанія правила Педро Санчес Педро скандал партії міністр

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