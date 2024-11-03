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У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
Мая Санду на дільниці для голосування
фото з відкритих джерел

Станом на 17:30 число людей, які взяли участь у голосуванні, наближається до 1,5 мільйона

Про рекордну явку в другому турі виборів президента Молдови повідомляє Центральна виборча комісія країни. За її даними, станом на 16:00 за часом Кишинева (збігається з київським) проголосував понад 1 мільйон 285 тисяч виборців, або понад 43%. 20 жовтня, коли відбувався перший тур, на цей час проголосував понад 1 мільйон 143 тисячі виборців, або 39,4% від числа громадян Молдови, внесених до списків для голосування.

ЦВК відзначила і високу явку за кордоном, де, за даними на 16:00, проголосували понад 200 тисяч виборців.

Станом на 17:30 число людей, які взяли участь у голосуванні, наближається до 1,5 мільйона, а також до 50% виборців.

Дільниці для голосування відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00. Молдовські громадяни, які живуть за кордоном, голосують у 37 країнах світу, де відкрили 234 виборчі дільниці.

Молдовани обирають між чинним президентом, проєвропейською кандидаткою від партії «Дія та солідарність» (PAS) Маєю Санду та колишнім генпрокурором, кандидатом від Партії соціалістів Олександром Стояногло.

Раніше повідомлялося, що Молдова остерігається диверсій РФ на виборах. 

Нагадаємо, кандидат на пост президента Молдови Олександр Стояногло заявив, що визнає територіальну цілісність України в адміністративних кордонах 1991 року та пообіцяв у разі перемоги виступити «з мирними ініціативами» щодо завершення війни в Україні.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.

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Теги: Генпрокурор вибори Молдова Конституційний суд партії прокурор Майя Санду

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