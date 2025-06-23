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Генерал Малюк розказав, як польський пенсіонер хотів вбити президента Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Генерал Малюк розказав, як польський пенсіонер хотів вбити президента Зеленського
Вбити Зеленського зловмисник намагався в аеропорту Жешува
фото: Офіс президента

Малюк: Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з Агенством власної безпеки Польщі

Польський пенсіонер готував замах на президента України Володимира Зеленського в Жешуві. Про це розповів глава Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Запобігти вбивству президента Україні допомогла Польща. «Я принагідно хочу подякувати АВБ Польщі (Агентство власної безпеки). Це аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його – цю «консерву» – активізували», – розповів Малюк.
 
Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс. Проте зловмисника затримали українські та польські спецслужби.

Раніше повідомлялося, що в Польщі судитимуть чоловіка, якого звинувачують у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка, ідентифікованого як Павел К., заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, також Малюк розкрив деталі гучної минулорічної реалізації замаху на Зеленського.

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Теги: Василь Малюк вбивство СБУ Польща Володимир Зеленський

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