Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат

Адвокат підозрюваної розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву – це справа його рук

Підозрювана проходила курси стрільби та готувалася до замаху

Підозрювана у нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка у п'ятницю, 2 травня, у Шевченківському районному суді м. Києва визнає свою провину, вона була завербована ФСБ. Про це повідомляє адвокат підозрюваної, передає hromadske та Суспільне із зали суду.

Жінка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Підозрювана не працює, інвалід першої групи. Раніше не судима.

Адвокат підозрюваної розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву – це справа його рук.

За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

Як повідомлялося, Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Згодом Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка.

СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.