Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті.

За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму «контактеру». Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

«Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати «схрону», в якому була захована вогнепальна зброя ‒ пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання», – зауважує СБУ.

За даними правоохоронців, завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. Коли Стерненко виходив з будинку, російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками СБУ.

За результатами обшуків у жінки виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Фігурантці інкримінується скоєння злочину, передбаченого такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

Як повідомлялося, Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Як відомо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом. Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю. Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту.