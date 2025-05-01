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«Куля вийшла навиліт». Медики прооперували Стерненка після замаху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Куля вийшла навиліт». Медики прооперували Стерненка після замаху
У 2018 році на активіста тричі скоювали замахи
скріншот з відео

Волонтер заявив, що куля не зачепила важливих органів

Лікарі прооперували волонтера та активіста Сергія Стерненка. Раніше стало відомо, що його було поранено під час замаху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі волонтера.

За словами Стерненка, йому пощастило: куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

«Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила», – написав він.

Як зазначив волонтер, наразі він намагається прийти до тями після нападу.

Активіст подякував за роботу Службі безпеки, яка проводила операцію із затримання зловмисниці, та українцям за підтримку.

«Мені дуже пощастило що поранення таке. Дякую Богу», – додав він.

Нагадаємо, на волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад з вогнепальної зброї. Згодом він повідомив, що нападницю затримано: співробітники Служби безпеки запобігли його вбивству.

Як відомо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

До слова, наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту.

У 2024 році волонтера Сергія Стерненка було оголошено в розшук, оскільки блогер нібито не з'явився по повістці до військкомату. За словами Стерненка, ще в травні при оновленні даних у «Резерв+» він вказав свою адресу у Києві, але туди з військкомату будь-які запити нібито не надходили. 

Згодом Одеський обласний ТЦК зазначив, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

Пізніше Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії.СПотім Сирський провів зустріч із волонтером Стерненком після скандалу.

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Теги: напад активісти Сергій Стерненко

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