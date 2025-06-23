Замах на Зеленського. Глава СБУ Малюк розкрив деталі гучної минулорічної реалізації

За злочинним задумом, реалізувати вбивство планувалося під пересування президента на Банковій

Минулого року Служба безпеки України затримала зловмисників, які готували замах на президента України Володимира Зеленського. Очільник відомства, генерал-лейтенант Василь Малюк розповів деталі на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«У минулому році була дуже гучна реалізація. Затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал. Вони готували замах на нашого президента – Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу президента України», – розповів він.

Зазначається, що разом з ними був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ РФ.

«Це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто», – розповів Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі судитимуть чоловіка, якого звинувачують у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка, ідентифікованого як Павел К., заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.