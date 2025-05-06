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Висвітлювали замах на Трампа. Названо лауреатів Пулітцерівської премії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Висвітлювали замах на Трампа. Названо лауреатів Пулітцерівської премії
Пулітцерівська премія – це одна з найпрестижніших нагород у галузі журналістики
фото:pulitzer.org/Пулітцерівська премія

The Washington Post отримала премію за висвітлення новин про замах на Трампа

Агентство Reuters, а також газети The New York Times та The Wall Street Journal стали лауреатами Пулітцерівської премії у 2025 році. Вони отримали нагороди за розслідування про міжнародну торгівлю хімічними речовинами, висвітлення закордонних воєн і про замах на президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт організаторів.

Reuters отримало Пулітцерівську премію за журналістське розслідування про міжнародну торгівлю хімікатами, які використовуються для виробництва фентанілу. Журналісти з'ясували, що китайські хімічні речовини, які постачаються для виробництва фентанілу, доступні й дешеві, а влада США не може зупинити їх постачання.

Газета The New York Times і журнал The New Yorker отримали нагороди за висвітлення закордонних воєн. The New York Times також отримала нагороду за висвітлення фентанілової кризи у співпраці з The Baltimore Banner.

The New York Times загалом здобула 139 Пулітцерівських премій, що є рекордним показником з 1917 року. Серед її нагород – премія за фоторепортаж про замах на Трампа, а також за дослідження війни в Афганістані й конфлікту в Судані. The New Yorker же отримав нагороду за коментарі, фотографії та аудіорепортажі.

Газета The Washington Post отримала премію за висвітлення новин про замах на Трампа. Також було відзначено карикатуристку Енн Телнес за її протест проти редакційних рішень.

ProPublica отримала нагороду за розслідування випадків смерті вагітних жінок через відмову медиків надавати допомогу через страх порушити закони про аборти.

The Wall Street Journal перемогла в номінації «Національний репортаж» за дослідження змін в житті Ілона Маска.

У категорії «Мистецтво та література» перемогли Персіваль Еверетт, Едда Л. Філдс-Блек та Бранден Джейкоб-Дженкінс за свої твори, які розповідають про афроамериканську історію та культуру.

Пулітцерівська премія – це одна з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури. Її започаткував Джозеф Пулітцер, американський газетний видавець угорського походження, у своєму заповіті 1917 року.

Присуджується щороку Колумбійським університетом у Нью-Йорку. Має понад 20 категорій, зокрема за кращу журналістську розслідувальну роботу, фоторепортаж, художню літературу, драму, поезію, історичну книгу тощо.

Нагадаємо, торік так званий російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза отримав Пулітцерівську премію за написані з колонії колонки для The Washington Post.

До слова, помер відомий перуанський письменник, лавреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса. У 2014 році Льоса відвідував Україну і спілкувався з українськими студентами. Письменнику було 89 років.

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Теги: ЗМІ США премія

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