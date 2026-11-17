13 вересня 2026 року тодішній генпрокурор Руслан Кравченко вніс до ЄРДР інформацію про повідомлення адвокатці Наталії Редіч про підозру. Її планували підозрювати у шахрайстві та перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Однак під час оформлення підозри допустили порушення вимог кримінального процесуального законодавства. Тому вже наступного дня, 14 вересня, заступник генпрокурора скасував відповідний запис у реєстрі як помилковий.

Про це у коментарі «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Водночас у відомстві наголосили, що розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Варто зазначити, що Наталія Редіч – адвокатка та керівниця адвокатського бюро «Редіч і партнери». Вона є близькою подругою Олександри Кравченко – дружини керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Редіч фігурує в оприлюднених колишнім генпрокурором Русланом Кравченком записах розмов, які він назвав «плівками Мадам де Помпадур».

На тлі оприлюднення нових матеріалів у справах, пов’язаних із «Карфагеном», керівники НАБУ та САП заявили про очікування масштабної кампанії з дискредитації антикорупційних органів. Про це вони сказали 17 листопада на форумі «Стійкість у дії: люди, права, держава».

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що після викриття «Карфагену-2» бюро опинилося в одній із найнебезпечніших ситуацій за час свого існування. За його словами, різні політичні сили, фінансово-промислові групи та інші впливові середовища можуть використовувати будь-які можливості, щоб підірвати суспільну довіру до антикорупційних органів.

Керівник САП Олександр Клименко зі свого боку заявив, що ще два місяці тому йому рекомендували не розвивати розслідування в певному напрямку, однак у прокуратурі не збираються зупинятися.