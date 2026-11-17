«Главком» отримав ексклюзивні деталі про справу фігурантки «плівок Кравченка»
Відомості про повідомлення Наталії Редіч про підозру внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак уже наступного дня їх було скасувано як помилково внесені
13 вересня 2026 року тодішній генпрокурор Руслан Кравченко вніс до ЄРДР інформацію про повідомлення адвокатці Наталії Редіч про підозру. Її планували підозрювати у шахрайстві та перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Однак під час оформлення підозри допустили порушення вимог кримінального процесуального законодавства. Тому вже наступного дня, 14 вересня, заступник генпрокурора скасував відповідний запис у реєстрі як помилковий.
Про це у коментарі «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.
Водночас у відомстві наголосили, що розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.
Варто зазначити, що Наталія Редіч – адвокатка та керівниця адвокатського бюро «Редіч і партнери». Вона є близькою подругою Олександри Кравченко – дружини керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Редіч фігурує в оприлюднених колишнім генпрокурором Русланом Кравченком записах розмов, які він назвав «плівками Мадам де Помпадур».
На тлі оприлюднення нових матеріалів у справах, пов’язаних із «Карфагеном», керівники НАБУ та САП заявили про очікування масштабної кампанії з дискредитації антикорупційних органів. Про це вони сказали 17 листопада на форумі «Стійкість у дії: люди, права, держава».
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що після викриття «Карфагену-2» бюро опинилося в одній із найнебезпечніших ситуацій за час свого існування. За його словами, різні політичні сили, фінансово-промислові групи та інші впливові середовища можуть використовувати будь-які можливості, щоб підірвати суспільну довіру до антикорупційних органів.
Керівник САП Олександр Клименко зі свого боку заявив, що ще два місяці тому йому рекомендували не розвивати розслідування в певному напрямку, однак у прокуратурі не збираються зупинятися.
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