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«Відсидиш стільки, скільки Магомедрасулов»: адвокат Дуки заявив про погрози генералу СБУ, затриманому у справі «Карфаген»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Відсидиш стільки, скільки Магомедрасулов»: адвокат Дуки заявив про погрози генералу СБУ, затриманому у справі «Карфаген»
Сухов прокоментував твердження НАБУ про те, що під час обшуку Дука нібито знищував телефони та жорсткий диск.
фото: glavcom.ua

6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 65 млн грн

Адвокат генерал-майора СБУ Сергія Дуки Юрій Сухов заявив, що його підзахисному під час слідства погрожували тривалим ув’язненням. За словами захисника, Дука розповів про це під час судового засідання. Сухов також поставив під сумнів докази НАБУ та заявив про конфлікт інтересів детектива, який готував клопотання про обшук. Про це адвокат розповів в ефірі «Бутусов Плюс» у розмові з журналісткою Іриною Ромалійською, передає «Главком». 

Так, за словами Сухова, його підзахисному начебто сказали, що він відбуватиме тривалий строк ув’язнення. Адвокат процитував слова, які були озвучені Дуці неофіційно: «Слухайте, йому відверто сказали: «Ти відсидиш як мінімум стільки, скільки відсидів Магомедрасулов». Це йому сказали, ну, неофіційно, звісно, але він про це сказав в суді», – сказав він. 

Крім того, за словами Сухова, клопотання щодо проведення слідчих дій у Дуки готував детектив, у якого раніше проводили обшук працівники СБУ, пов’язані з підрозділом Дуки. Саме тому захист заявляв відвід прокурору з огляду на можливий конфлікт інтересів.

«Ви знаєте, хто писав клопотання це? Детектив, у якого люди Дуки в минулому році проводили обшук. І ми заявляли, до речі, через це відвід, бо це реальний конфлікт інтересів», – пояснив він. 

Сухов заявив, що під час роботи над справою насамперед аналізує повідомлення про підозру та докази, на які посилається сторона обвинувачення. Дуці інкримінують участь у злочинній організації, однак конкретних злочинів, які він нібито вчинив, у підозрі не зазначено.

«Якщо ти учасник злочинної організації, значить ти відповідаєш за якийсь напрямок і вчиняєш якийсь злочин. Ніяких злочинів він не вчинив. Вони йому їх не інкримінують», – пояснив адвокат. 

Він також заявив, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б підтверджували причетність Дуки до злочинної організації.
Окремо Сухов прокоментував твердження НАБУ про те, що під час обшуку Дука нібито знищував телефони та жорсткий диск.

Адвокат поставив під сумнів, що слідство вз3аалі може стверджувати «про знищення доказів», не довівши, яка саме інформація містилася на цих пристроях.

«Проблема в тому, що прокурор зазначає, що були знищені докази. А звідки він знає, що там були докази на тих, якщо це навіть припустити, що це телефон. Звідки він про це знає? Кримінальний процес не дає можливості припускати. Прокурор має доводити», – акцентує захисник. 

Нагадаємо, за твердженням НАБУ, Сергій Дука є фігурантом справи «Карфаген». НАБУ та САП розслідують діяльність імовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у корупційних злочинах та прикритті незаконної діяльності, зокрема шахрайських кол–центрів.

6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 65 млн грн. Прокуратура просила визначити заставу в розмірі 100 млн грн. Сторона захисту заперечує обґрунтованість підозри. 

Також нагадаємо, що детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова СБУ затримала в липні 2025 року. Йому та його батькові Сентябру Магамедрасулову оголосили підозри у пособництві державі–агресору. За версією слідства, Руслан Магамедрасулов допомагав батькові продавати насіння технічних конопель до російського Дагестану. Сам детектив стверджував, що йшлося про постачання до Узбекистану, а справу пов’язував зі своєю роботою над документуванням фігурантів операції «Мідас».

У грудні 2025 року Київський апеляційний суд скасував запобіжний захід Магамедрасулову та звільнив його з–під варти. Його батька раніше перевели під домашній арешт.

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Теги: адвокат операція «Карфаген» корупція в Україні суд СБУ

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Кримінал

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