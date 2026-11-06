Суд таємно ухвалив рішення щодо фігуранта «Карфагена» на прізвисько Консультант

Олександра Дем’янчука відправили під варту без можливості внесення застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту операції «Карфаген» – Олександру Дем’янчуку, відомому під прізвиськом Консультант. Його взяли під варту без альтернативи застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Дем’янчук обіймає посаду заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області. Він є одним із фігурантів справи «Карфаген».

Водночас ВАКС заздалегідь не повідомляв журналістів про проведення засідання щодо обрання запобіжного заходу Дем’янчуку. Через це інформація про судове рішення стала відомою без попереднього анонсу розгляду справи.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова розповів, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком.