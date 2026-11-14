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Зеленський покепкував з ексгенпрокурора Кравченка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський покепкував з ексгенпрокурора Кравченка
Також президент відповів на запитання про те, коли буде призначено нового генерального прокурора
фото: Reuters, AP

Президент іронічно назвав заяви колишнього генпрокурора художньою літературою, коментуючи його звинувачення у переслідуванні

Володимир Зеленський відреагував на звинувачення колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка у нібито переслідуванні з боку президента, Офісу президента, НАБУ та САП. Глава держави заявив, що не стежить за публічними заявами експосадовця, а його слова про «художню літературу» стали іронічною відповіддю. Про це президент сказав у коментарі кореспонденту «Главкома» під час закритої зустрічі з журналістами.

«У Кравченка нічого не читав. По-перше, немає часу читати художню літературу. Він не є вже генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям. Я чув, що він звинуватив мене і Офіс, НАБУ і САП у переслідуванні. Окей. Оце я чув. Більше нічого не чув», – сказав Зеленський.

Президент не став розвивати тему звинувачень, натомість перейшов до питання призначення нового керівника Офісу генпрокурора. Зеленський зазначив, що наразі кандидатури на цю посаду немає, а чинний виконувач обов’язків лише нещодавно розпочав роботу.

Нагадаємо, 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

До слова, 28 жовтня колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан».

Водночас Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають заяву колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито підготовку насильницьких дій проти нього спробою забезпечити собі захист у країні перебування.

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Теги: Володимир Зеленський Руслан Кравченко Генпрокурор операція «Карфаген»

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