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САП прокоментувала нові «плівки» ексгенпрокурора Кравченка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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САП прокоментувала нові «плівки» ексгенпрокурора Кравченка
У новому відео Кравченко оприлюднив фрагменти розмов, які, за його твердженням, вели дружина керівника САП
фото: Офіс генерального прокурора України, САП

Публікації колишнього очільника ОГП там розцінюють як спробу вплинути на розслідування операції «Карфаген-2»

САП відреагувала на нові «плівки» колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, у яких, за його твердженням, фігурують дружина керівника антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та адвокатка Наталія Редіч. Відомство заперечило, що під час обшуків в Офісі генпрокурора у вересні вилучали матеріали кримінальних проваджень, а оприлюднення записів назвали спробою вплинути на розслідування операції «Карфаген-2». Про це повдіомляжє «Главком» з посиланням на заяву пресслужби відомства в коментарі «Суспільному».  

Кравченко стверджує, що матеріали цього провадження детективи НАБУ вилучили під час обшуків в Офісі генпрокурора у вересні. За його версією, саме ці документи були справжньою метою слідчих дій.

Однак у коментарі САП заявили, що під час обшуку в Офісі генпрокурора у вересні 2026 року не вилучали жодних матеріалів. Також в антикорупційній прокуратурі наголосили, що оприлюднення нових записів вважають спробою вплинути на розслідування.

«Усе, що ми спостерігатимемо в інформаційному просторі сьогодні і в наступні дні, ми розцінюємо як спробу вплинути на розслідування НАБУ та САП щодо діяльності злочинного угруповання, викритого в рамках операції «Карфаген-2», до якого, за версією слідства, були причетні топпосадовці Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполіції», – повідомили у пресслужбі САП.

У прокуратурі додали, що НАБУ та САП продовжують розслідування цієї справи.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Кравченко оприлюднив записи розмов, які, за його твердженням, стосуються обшуків в Офісі генпрокурора та кримінального провадження щодо осіб із близького оточення керівника САП.

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Теги: Руслан Кравченко САП операція «Карфаген» корупція в Україні корупція

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