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Вілла за $670 тис. у Дубаї? НАЗК перевіряє спосіб життя ексгенпрокурора Кравченка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вілла за $670 тис. у Дубаї? НАЗК перевіряє спосіб життя ексгенпрокурора Кравченка
За дев’ять місяців 2026 року колишній генпрокурор задекларував 1,36 млн грн заробітної плати
фото: Офіс генерального прокурора України, ctfassets.net

Агентство врахує інформацію про нерухомість в ОАЕ, а в декларації колишнього посадовця також фігурує орендований будинок під Києвом

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Джерела в НАЗК підтвердили цю інформацію «Главкому».

Агентство врахує, зокрема, відомості з журналістського розслідування про віллу в Дубаї, у яку, за даними журналістів, інвестувала мати колишньої дружини Кравченка.

«Інформація (з журналістського розслідування – «Главком») буде врахована під час проведення моніторингу способу життя колишнього генерального прокурора Кравченка Р.А.», – йдеться у відповіді НАЗК.

Водночас відомості про дубайську нерухомість випливають із витоку Земельного департаменту Дубаю, а не з офіційно отриманих документів про власність. Для підтвердження таких даних можуть знадобитися документи від компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, НАБУ може отримувати їх у межах кримінального провадження (якщо таке зареєстровано) через міжнародне співробітництво.

Що відомо про нерухомість у Дубаї

Як з’ясували журналісти проєкту «Схеми», 20 липня 2023 року Аліна Шкробанець, мати тодішньої дружини Руслана Кравченка Олени, інвестувала близько $670 тис. у будівництво вілли площею понад 143 кв. м у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї. На той час Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію.

За даними журналістів, у 2025 році нерухомість перейшла до київського ресторатора Андрія Кейбаша. Він підтвердив «Схемам», що придбав віллу майже за $670 тис., однак заперечив, що купував її безпосередньо в Аліни Шкробанець.

Сама Шкробанець заперечила, що купувала нерухомість в ОАЕ, і припустила, що її персональні дані могли використати без її відома. Її чоловік Ігор Шкробанець, депутат Чернівецької обласної ради, також заявив, що нічого не знає про придбання дружиною вілли. Журналістам не вдалося отримати коментар Руслана Кравченка щодо цього майна на момент публікації розслідування.

Будинок у Козині та декларація Кравченка

Як раніше повідомляв «Главком», у декларації при звільненні Руслан Кравченко вказав право користування будинком площею 292,6 кв. м і земельною ділянкою в селі Козин під Києвом. Нерухомість вартістю 22,8 млн грн із травня 2026 року орендує його дружина Олександра Кравченко.

За дев’ять місяців 2026 року колишній генпрокурор задекларував 1,36 млн грн заробітної плати. Його дружина вказала 3,22 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 2,14 млн грн від продажу нерухомості.

Моніторинг способу життя дає НАЗК змогу перевірити, чи відповідають витрати та рівень життя декларанта задекларованим доходам і майну. Результати моніторингу Кравченка наразі не оприлюднені.

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Теги: корупція в Україні НАЗК корупція Руслан Кравченко

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