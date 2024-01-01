Голова однієї з сільрад на Чернігівщині привласнив 1 млн грн на ремонті школи

Слідчі поліції Чернігівщини завершили досудове розслідування за фактом привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах

Чиновник підписав документ, у якому були зменшені обсяги робіт, але вищі ціни на матеріали

На Чернігівщині правоохоронці скерували до суду справу проти голови сільради, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті школи. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

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Слідство встановило, що у 2021 році посадовець уклав договір з фірмою-підрядником щодо капітального ремонту місцевої школи. Передбачалося утеплення фасадів, цоколю та горищного перекриття. «У підсумку підрядник виконав лише частину робіт, ще й за незаконно завищеними цінами. Попри це, голова сільради перерахував бюджетні кошти у сумі понад 6,4 млн грн фірмі-виконавцю в якості оплати. Це на 1 млн грн більше, ніж загальна вартість фактично виконаних робіт», – йдеться в повідомленні.

Як стверджують правоохоронці, надалі, щоб надати законності своїм протиправним діям, чиновник затвердив підписом та скріпив печаткою сільської ради акт заміни обсягів робіт у межах договірної ціни (без збільшення вартості). У цьому документі вказано зменшені обсяги робіт, але вищі ціни на матеріали.

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Слідчі поліції Чернігівщини завершили досудове розслідування за фактом привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано прокурору Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.

Раніше повідомлялося, що посадовець на Полтавщині вимагав хабар від місцевого агропідприємця. В обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити строк оренди земельних ділянок та допомогти з орендою «нової землі». За майже $67 тис. депутат гарантував розв'язання цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради.