Чи поїде українська збірна на Олімпіаду? Беленюк розповів, як прийматиметься рішення

«Поки що рішення не прийнято, будуть ще якісь консультації»

Росіян та білорусів допустили до Олімпіади, а ось чи поїде туди українська збірна – наразі невідомо. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп від «Слуги народу» та український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо Жан Беленюк.

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«Поки що рішення не прийнято, будуть ще якісь консультації», – сказав Беленюк.

Нардеп наголосив, вважає, що їхати треба, але рішення буде приймати вище спортивне керівництво країни.

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«Думаю, що воно (рішення, – ред.) буде консолідованим і стосуватиметься кожного спортсмена. Тобто не буде такого, що хтось їде, а хтось – ні, це буде єдина позиція нашої Національної збірної команди України», – заявив Беленюк.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що російських спортсменів «не можна прикрити удаваним нейтралітетом». В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це питанням зовнішньої політики і заявив, що рішення про участь України в Олімпійських ігор в таких умовах буде прийматися після комунікації з суспільством. Розглядають можливість бойкоту Олімпіади і країни Балтії та Скандинавії. Але цього замало для тиску на МОК, аби він здав назад та переглянув свій вердикт.