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Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії
ЄС не зміг досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії
фото з відкритих джерел

Австрія перед схваленням пакету санкцій хоче провести внутрішні перевірки

Австрія затримує схвалення 12-го пакету санкцій щодо Росії нібито через вивчення юридичних аспектів. Про це пише Politico.

Як пише видання, очікувалося, що новий пакет санкцій проти Росії буде схвалений до саміту лідерів країн ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Але цього не сталося, оскільки Відень загальмував процес.

Австрійські дипломати розповіли, що перед схваленням хочуть провести внутрішні перевірки.

«Ми не проти пакету. Ми маємо вивчити юридичні аспекти», – сказав у коментарі Politico австрійський чиновник.

Посли Євросоюзу не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії, якій не подобається, що в списку спонсорів війни перебуває Raiffeisen Bank. 

Видання нагадує, що подібним методом користувалися Угорщина з Грецією, коли вимагали від України прибрати свої компанії зі списку міжнародних спонсорів війни.

Дипломати сподіваються, що така затримка не поставить схвалення пакета під загрозу надовго.

«Ми впевнені, що зможемо оголосити про деталі пакета у четвер, 14 грудня, протягом дня», – сказав один із чиновників.

Нагадаємо, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти. 

Читайте також: Деякі європейські країни хочуть пом'якшити санкції проти Росії – Reuters
Теги: Європейський союз Австрія чиновник санкції росія

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