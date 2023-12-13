Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії

ЄС не зміг досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії

Австрія перед схваленням пакету санкцій хоче провести внутрішні перевірки

Австрія затримує схвалення 12-го пакету санкцій щодо Росії нібито через вивчення юридичних аспектів. Про це пише Politico.

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Як пише видання, очікувалося, що новий пакет санкцій проти Росії буде схвалений до саміту лідерів країн ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Але цього не сталося, оскільки Відень загальмував процес.

Австрійські дипломати розповіли, що перед схваленням хочуть провести внутрішні перевірки.

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«Ми не проти пакету. Ми маємо вивчити юридичні аспекти», – сказав у коментарі Politico австрійський чиновник.

Посли Євросоюзу не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії, якій не подобається, що в списку спонсорів війни перебуває Raiffeisen Bank.

Видання нагадує, що подібним методом користувалися Угорщина з Грецією, коли вимагали від України прибрати свої компанії зі списку міжнародних спонсорів війни.

Дипломати сподіваються, що така затримка не поставить схвалення пакета під загрозу надовго.

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«Ми впевнені, що зможемо оголосити про деталі пакета у четвер, 14 грудня, протягом дня», – сказав один із чиновників.

Нагадаємо, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.