Високопосадовець КМВА допомагав депутатам Київради уникнути військової служби

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі

Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам Київради ухилятися від служби в армії. Йому вручили підозру. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що керівника апарату КМВА незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

Керівник апарату КМВА незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва фото: ДБР

«Посадовець сприяв оформленню липового «відрядження» трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ДБР, фігуранти впродовж майже року не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, що ексдепутат Київської міськради отримав підозру за те, що самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу її у власність чи надання у користування.